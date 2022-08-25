Байден в разговоре с Зеленским выразил восхищение народом Украины, рассказал о новой помощи от США и обсудил ЗАЭС – Белый дом

Пресс-служба отметила, что Байден еще раз поздравил Украину с Днем Независимости, а также "выразил восхищение народом Украины, который вдохновляет мир, защищая суверенитет своей страны в течение последних шести месяцев".
"Он подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и представил обновленную информацию о продолжающемся оказании помощи в области безопасности, включая вчерашнее объявление о выделении почти $3 млрд на поддержку оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.
Оба лидера также призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и предоставить МАГАТЭ доступ к станции, добавили в Белом доме.
Байден в Twitter пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и украинцев.
"Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета", – написал он.
I spoke with President Zelenskyy to congratulate Ukraine as it marks its Independence Day.— President Biden (@POTUS) August 25, 2022
I know it is a bittersweet anniversary, but I made it clear that the United States would continue to support Ukraine and its people as they fight to defend their sovereignty. pic.twitter.com/9NiDBGej1Z
Пресс-служба главы Украинского государства сообщила также, что в ходе разговора Зеленский "отдельно отметил вчерашнее заявление Джозефа Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк".
"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", – сказал Зеленский, отдельно поблагодарив Байдена за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые помогут защитить украинские города от ракетного террора.
Кроме того, украинский президент рассказал американскому коллеге о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине, а также предложил усилить двухстороннюю координацию по решению неотложных вопросов восстановления разрушенной критической инфраструктуры.
"Глава Украинского государства также подробно проинформировал президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой", – отметили в Офисе президента Украины.
Там также отметили, что в ходе разговора лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ "в соответствии с принятыми модальностями".
Кроме того, Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на государство-агрессора. Зеленский отметил важность прочной поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения Россией любых фейковых референдумов на украинской земле.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля, 5 марта, 12 марта, 30 марта, 13 апреля, 15 июня.
Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".
Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля, но в Белом доме заявили, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.
24 августа Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил об очередном – крупнейшем на сегодня – пакете военной помощи от США.