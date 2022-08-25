Байден в разговоре с Зеленским выразил восхищение народом Украины, рассказал о новой помощи от США и обсудил ЗАЭС – Белый дом

Пресс-служба отметила, что Байден еще раз поздравил Украину с Днем Независимости, а также "выразил восхищение народом Украины, который вдохновляет мир, защищая суверенитет своей страны в течение последних шести месяцев".

"Он подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины и представил обновленную информацию о продолжающемся оказании помощи в области безопасности, включая вчерашнее объявление о выделении почти $3 млрд на поддержку оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Оба лидера также призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и предоставить МАГАТЭ доступ к станции, добавили в Белом доме.

Байден в Twitter пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и украинцев.

"Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета", – написал он.

I spoke with President Zelenskyy to congratulate Ukraine as it marks its Independence Day.



I know it is a bittersweet anniversary, but I made it clear that the United States would continue to support Ukraine and its people as they fight to defend their sovereignty. pic.twitter.com/9NiDBGej1Z — President Biden (@POTUS) August 25, 2022

Пресс-служба главы Украинского государства сообщила также, что в ходе разговора Зеленский "отдельно отметил вчерашнее заявление Джозефа Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд: $3 млрд оборонной помощи и направление $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк".

"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", – сказал Зеленский, отдельно поблагодарив Байдена за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые помогут защитить украинские города от ракетного террора.

Кроме того, украинский президент рассказал американскому коллеге о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине, а также предложил усилить двухстороннюю координацию по решению неотложных вопросов восстановления разрушенной критической инфраструктуры.

"Глава Украинского государства также подробно проинформировал президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой", – отметили в Офисе президента Украины.

Там также отметили, что в ходе разговора лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ "в соответствии с принятыми модальностями".

Кроме того, Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на государство-агрессора. Зеленский отметил важность прочной поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения Россией любых фейковых референдумов на украинской земле.