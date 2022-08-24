Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США

"За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня не только празднование прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается – и останется – суверенным и независимым государством", – заявил Байден.
Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать украинский народ, который борется за защиту своего суверенитета.
"В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 млрд в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", – заявил президент США.
По его словам, эта помощь поможет Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, антидроновые системы и радары.
"Я знаю, что этот День Независимости горько-сладкий для многих украинцев, так как тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома и многие другие стали жертвами зверств и нападений со стороны России. Но шесть месяцев беспощадных атак только укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за 31 год своей независимости", – сказал Байден.
Сегодня и каждый день американский народ остается с украинским, "чтобы провозгласить, что тьма, которая движет самодержавием, не может сравниться с пламенем свободы, повсюду освещающим души свободных людей", дополнил президент США.
"Соединенные Штаты, включая гордых американцев украинского происхождения, ожидают, что в ближайшие десятилетия продолжат прославлять Украину как демократическое, независимое, суверенное и процветающее государство", – подытожил Байден.
24 августа Украина отмечает День Независимости. В 2022 году страна празднует 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости.
Новый пакет станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. По информации министра финансов Украины Сергея Марченко, эти деньги поступят в виде безвозвратного гранта через механизм Всемирного банка.
Решение предоставить Украине предыдущий, 19-й, пакет на $775 млн президент США принял 19 августа.
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности. С учетом нового пакета объем военной помощи достигнет $13 млрд.