США выделят Украине $3 млрд в форме безвозвратного гранта — Марченко

"Сегодня получим от США $3 млрд в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта", – отметил он.

Средства поступят через механизм Всемирного банка, добавил министр.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком нашей стране в День Независимости Украины", — написал он.

Контекст:

23 августа агентство Associated Press сообщало, что США объявят о выделении рекордного пакета военной помощи Украине на $3 млрд. По словам источников, выделенные деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования.

Новый пакет станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Решение предоставить Украине предыдущий, 19-й, пакет на $775 млн 19 августа принял президент США Джо Байден.

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности. С учетом нового пакета объем военной помощи достигнет $13 млрд.