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США выделят Украине $3 млрд в форме безвозвратного гранта — Марченко

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США в День Независимости Украины объявят о рекордном пакете помощи, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко
США в День Независимости Украины объявят о рекордном пакете помощи, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко
Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты 24 августа, в День Независимости Украины, выделят Киеву $3 млрд помощи. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Сегодня получим от США $3 млрд в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта", – отметил он.

Средства поступят через механизм Всемирного банка, добавил министр.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком нашей стране в День Независимости Украины", — написал он.

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid0kkibXXM9tf2sipgYu7DS4Szu7U4NdeyXsbrhKcpgfdLAZuZNTqgD5Cc2WGAyTwdLl

Контекст:

23 августа агентство Associated Press сообщало, что США объявят о выделении рекордного пакета военной помощи Украине на $3 млрд. По словам источников, выделенные деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования.

Новый пакет станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Решение предоставить Украине предыдущий, 19-й, пакет на $775 млн 19 августа принял президент США Джо Байден

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности. С учетом нового пакета объем военной помощи достигнет $13 млрд.

Теги: США, Украина, военная помощь, война России против Украины, Сергей Марченко
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