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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шесть систем ПВО NASAMS, беспилотники Puma и боеприпасы. Пентагон опубликовал список вооружения из нового пакета помощи Украине

США анонсировали поставку Украине еще шести систем NASAMS, кроме двух обещанных ранее
США анонсировали поставку Украине еще шести систем NASAMS, кроме двух обещанных ранее
Фото: EPA (иллюстративное)

Пентагон 24 августа опубликовал список вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи Украины. На него США выделяют крупнейший на сегодняшний день транш помощи в сфере безопасности для Украины – около $3 млрд.

В минобороны США пояснили, что эту помощь выделят не по системе "президентского сокращения [запасов Пентагона]", а в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В объявленный пакет помощи войдут:

  • Шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них;
  • До 245 тыс. боеприпасов для 155-мм артиллерии;
  • До 65 тыс. боеприпасов для 120-мм минометов;
  • До 24 противоартиллерийских радаров;
  • Беспилотники Puma и вспомогательное оборудование для беспилотников Scan Eagle;
  • Системы борьбы с беспилотниками Vampire;
  • Ракетные системы с лазерным наведением;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

"В отличие от президентского сокращения (PDA), которое Пентагон продолжает использовать для доставки оборудования в Украину из своих запасов историческими темпами, USAI является программой, в соответствии с которой США закупают возможности у промышленности. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство", – пояснили в Пентагоне.

В рамках этой же структуры выделен, в частности, 14-й пакет военной помощи от США Украине в июле, в который вошли две системы ПВО NASAMS. Украина их еще не получила – как сообщали в Пентагоне, это должно произойти в течение ближайших месяцев

В минобороны США подчеркнули, что продолжат работать с Украиной через PDA и USAI, "чтобы удовлетворить как ее немедленные, так и долгосрочные потребности в помощи в области безопасности".

Контекст:

Новый пакет на сумму $2,98 млрд станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Президент США Джо Байден объявил о нем 24 августа, в День Независимости Украины.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15,5 млрд.

Теги: США, Пентагон, вооружение, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, лазер, NASAMS
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