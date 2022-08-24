Шесть систем ПВО NASAMS, беспилотники Puma и боеприпасы. Пентагон опубликовал список вооружения из нового пакета помощи Украине

В минобороны США пояснили, что эту помощь выделят не по системе "президентского сокращения [запасов Пентагона]", а в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В объявленный пакет помощи войдут:
"В отличие от президентского сокращения (PDA), которое Пентагон продолжает использовать для доставки оборудования в Украину из своих запасов историческими темпами, USAI является программой, в соответствии с которой США закупают возможности у промышленности. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство", – пояснили в Пентагоне.
В рамках этой же структуры выделен, в частности, 14-й пакет военной помощи от США Украине в июле, в который вошли две системы ПВО NASAMS. Украина их еще не получила – как сообщали в Пентагоне, это должно произойти в течение ближайших месяцев.
В минобороны США подчеркнули, что продолжат работать с Украиной через PDA и USAI, "чтобы удовлетворить как ее немедленные, так и долгосрочные потребности в помощи в области безопасности".
Новый пакет на сумму $2,98 млрд станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Президент США Джо Байден объявил о нем 24 августа, в День Независимости Украины.
По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15,5 млрд.