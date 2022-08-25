Поставка американских истребителей в Украину обсуждается, но на это могут уйти годы – Пентагон

По его словам, даже при немедленном принятии решения, авиация такого класса попала бы в Украину только через несколько лет. Поэтому Пентагон считает приоритетом помощь в обеспечении работы уже имеющихся у Вооруженных сил Украины самолетов.

"Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что тема поставок американской авиации остается на повестке дня. Пентагон ищет варианты самолетов, которые ВСУ сможет самостоятельно обслуживать.

"Министр [обороны США Ллойд] Остин поручил офису работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по сути над формированием будущей картины украинских вооруженных сил на средне и долгосрочную перспективу. Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты", – объяснил Каль.