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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поставка американских истребителей в Украину обсуждается, но на это могут уйти годы – Пентагон

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США ищут варианты самолетов, которые ВСУ сможет самостоятельно обслуживать Каль
США ищут варианты самолетов, которые ВСУ сможет самостоятельно обслуживать – Каль
Фото: defense.gov

Передача Украине истребителей четвертого поколения остается пока только темой обсуждения в США. Об этом 24 августа сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль на брифинге, опубликованном на сайте Пентагона.

По его словам, даже при немедленном принятии решения, авиация такого класса попала бы в Украину только через несколько лет. Поэтому Пентагон считает приоритетом помощь в обеспечении работы уже имеющихся у Вооруженных сил Украины самолетов. 

"Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что тема поставок американской авиации остается на повестке дня. Пентагон ищет варианты самолетов, которые ВСУ сможет самостоятельно обслуживать.

"Министр [обороны США Ллойд] Остин поручил офису работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по сути над формированием будущей картины украинских вооруженных сил на средне и долгосрочную перспективу. Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты", – объяснил Каль.

Контекст:

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому была договоренность не поставлять Киеву определенный вид вооружений – например, штурмовые самолеты или танки – и Зеленский "в курсе этого".

Члены Палаты представителей США Адам Кинзингер и Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что, если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал передать Украине как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные, например, бывшие в употреблении F-15 и F-16. "Пилоты есть, самолетов на всех не хватает", – сказал он.

22 июля возможность отправки  истребителей Украине подтвердил журналистам координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Однако, он отметил, что речь идет не о поставках в ближайшей перспективе, а о проведенном администрацией президента США Джо Байдена "предварительном изучении возможности".


Теги: США, Пентагон, вооружение, истребители, война России против Украины, МиГ-29, Ллойд Остин, Колин Каль
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