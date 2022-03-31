Зеленский о разговоре с Байденом: Я подчеркнул, что сейчас переломный момент. Мы имеем право требовать помощь

Он отметил, что приоритеты украинской дипломатии известны – это оружие для ВСУ, новые санкции против России и финансовая поддержка Украины.

Зеленский рассказал о своей беседе с президентом США Джо Байденом. Разговор, по словам Зеленского, был "очень детальным, длился час".

"Конечно, я поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере $1 млрд и дополнительные $500 млн прямой бюджетной поддержки. И подчеркнул, что именно сейчас – переломный момент. Я назвал президенту Байдену, что необходимо Украине. И был очень искренним с ним. Для нас важна поддержка Соединенных Штатов. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощь в этот переломный, непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании", – заявил он.

Также президент упомянул о своем выступлении перед парламентом Норвегии – одного "из государств, которое поддержало Украину ощутимо". Кроме того, по словам Зеленского, сегодня он говорил с президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси и с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость на украинской земле и в Черноморском регионе. Это наш фундаментальный интерес. Это наше выживание. Именно за выживание украинского народа мы сейчас и боремся. В этой, без каких-либо преувеличений, отечественной войне против России", – добавил Зеленский.

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