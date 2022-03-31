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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о разговоре с Байденом: Я подчеркнул, что сейчас переломный момент. Мы имеем право требовать помощь

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Зеленский: Мы сейчас боремся за выживание украинского народа
Зеленский: Мы сейчас боремся за выживание украинского народа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам 35-го дня войны России против Украины, которое опубликовали в Facebook Офиса президента, рассказал, что 30 марта провел сложный и "активный дипломатический день".

Он отметил, что приоритеты украинской дипломатии известны – это оружие для ВСУ, новые санкции против России и финансовая поддержка Украины. 

Зеленский рассказал о своей беседе с президентом США Джо Байденом. Разговор, по словам Зеленского, был "очень детальным, длился час". 

"Конечно, я поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере $1 млрд и дополнительные $500 млн прямой бюджетной поддержки. И подчеркнул, что именно сейчас – переломный момент. Я назвал президенту Байдену, что необходимо Украине. И был очень искренним с ним. Для нас важна поддержка Соединенных Штатов. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе, то мы имеем право требовать помощь в этот переломный, непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании", – заявил он. 

Также президент упомянул о своем выступлении перед парламентом Норвегии – одного "из государств, которое поддержало Украину ощутимо". Кроме того, по словам Зеленского, сегодня он говорил с президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси и с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. 

"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость на украинской земле и в Черноморском регионе. Это наш фундаментальный интерес. Это наше выживание. Именно за выживание украинского народа мы сейчас и боремся. В этой, без каких-либо преувеличений, отечественной войне против России", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/286164087030382/

Контекст:

Зеленский и Байден провели переговоры вечером 30 марта. В Белом доме сообщали, что Байден говорил с Зеленским о "продолжающейся работе США, союзников и партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине", а также по введению санкций против РФ за агрессию против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, санкции, Джо Байден, ОАЭ, Норвегия, Абдул Фаттах аль-Сиси, Владимир Зеленский, война России против Украины
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