Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с Россией

"Провел чудесный разговор с президентом США Джозефом Байденом", – написал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил американского лидера за непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США – финансовую и военную.

"Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал Зеленский.

Провів чудову розмову з @POTUS . Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля, 5 марта, 12 марта, 30 марта, 13 апреля, 15 июня.

Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля, но в Белом доме заявили, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

24 августа Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил об очередном – крупнейшем на сегодня – пакете военной помощи от США.