Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с Россией

"Провел чудесный разговор с президентом США Джозефом Байденом", – написал Зеленский.
Он отметил, что поблагодарил американского лидера за непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США – финансовую и военную.
"Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал Зеленский.
Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля, 5 марта, 12 марта, 30 марта, 13 апреля, 15 июня.
Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".
Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля, но в Белом доме заявили, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.
24 августа Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил об очередном – крупнейшем на сегодня – пакете военной помощи от США.