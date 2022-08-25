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Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины в войне с Россией

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Зеленский назвал разговор с американским коллегой "чудесным"
Зеленский назвал разговор с американским коллегой "чудесным"
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден побеседовали по телефону. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел чудесный разговор с президентом США Джозефом Байденом", – написал Зеленский. 

Он отметил, что поблагодарил американского лидера за непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США – финансовую и военную. 

"Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал Зеленский. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля5 марта, 12 марта, 30 марта, 13 апреля15 июня

Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля, но в Белом доме заявили, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

24 августа Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил об очередном – крупнейшем на сегодня – пакете военной помощи от США.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины
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