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Разговор Зеленского и Байдена необходим "в ближайшее время" – Офис президента

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Зеленскому и Байдену в ближайшее время организуют телефонные переговоры
Зеленскому и Байдену в ближайшее время организуют телефонные переговоры
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает 1 августа официальный сайт главы государства.

Телефонный разговор Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли состоялся в рамках постоянного диалога, проинформировала пресс-служба ОП.

Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях украинской армии.

"Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", – сообщили в Офисе президента.

Контекст:

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

После начала полномасштабного вторжения РФ Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.

Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля, 5 марта и 12 марта.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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