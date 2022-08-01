Разговор Зеленского и Байдена необходим "в ближайшее время" – Офис президента

Телефонный разговор Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с Салливаном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли состоялся в рамках постоянного диалога, проинформировала пресс-служба ОП.
Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях украинской армии.
"Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины", – сообщили в Офисе президента.
Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.
После начала полномасштабного вторжения РФ Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.
Зеленский 29 июля заявил, что приезд Байдена в Украину стал бы "самым мощным сигналом о поддержке, который может быть".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и Байден созванивались несколько раз, в частности 24 февраля, 5 марта и 12 марта.