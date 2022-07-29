Зеленский: Приезд Байдена в Украину – это самый мощный сигнал о поддержке, который может быть. Мы ждем

Зеленский о визите Байдена в Украину: Я думаю, если у него будет возможность, он приедет Фото: ЕРА

Зеленский считает, что такой визит станет хорошим сигналом.

"Все видят, как Украина относится к США. Самая высокая поддержка. Очень высокая. прекрасная была поддержка со стороны первой леди [США] Джилл Байден, которая встречалась с Еленой [Зеленской] тут, в Украине. Это был правильный визит", – рассказал он.

По словам Зеленского, приезд Джилл Байден в Украину был долгожданным, но произошел неожиданно.

Также важной для поддержки Украины была поездка первой леди Елены Зеленской в Вашингтон и ее выступление в Конгрессе, отметил президент.

"Елена сама о себе не скажет, а я могу сказать. Она сделала большую работу, и это сработало, есть быстрые решения Конгресса и Белого дома, которые появились после ее выступления и визита. Конечно, приезд президента Байдена в Украину – это самый мощный сигнал, который может быть, о поддержке Украины. Мы ждем", – добавил Зеленский.

Он уточнил, что Байдена пригласили в Украину, но приезд главы Белого дома зависит от ситуации с безопасностью.

"Я думаю, если у него будет возможность, он приедет", – добавил Зеленский.