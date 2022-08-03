"Байден неоднократно выражал восхищение лидерством Зеленского". Белый дом опроверг информацию The New York Times о "глубоком недоверии" к президенту Украины

В Белом доме подчеркнули, что Байден "много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством Зеленского" Фото: EPA

Публикацию The New York Times, в которой говорилось об этом, прокомментировал 2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Текст его брифинга опубликован на сайте Белого дома.

Колонка американского журналиста Томаса Фридмана от 1 августа, озаглавленная "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден", посвящена тому, что в период "косвенного конфликта с Россией" спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси не следует посещать Тайвань и "преднамеренно провоцировать Китай". По информации Фридмана, эта поездка была запланирована "вопреки желанию президента Байдена" и может привести к тому, что "США будут втянуты в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно".

Значительная часть статьи посвящена тому, что эта поездка происходит на фоне российской агрессии в Украине, которую автор называет, в частности, "этой украинской войной". По словам Фридмана, официальные лица США "гораздо больше обеспокоены руководством Украины, чем показывают", а между Белым домом и президентом Украины "существует глубокое недоверие".

Отдельно Фридман подчеркивает, что в июле в Украине были уволены одновременно генпрокурор и глава СБУ, "что стало самой значительной перестановкой в правительстве Зеленского после начала российского вторжения в феврале", но в США не вышло ни одного репортажа, где объяснялось бы, почему это произошло. По мнению Фридмана, это значит, что США "как будто не хотят слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или выходки там можно увидеть, в то время как столько туда вложили".

Однако на просьбу прокомментировать пассаж о "глубоком недоверии" Кирби напомнил, что Байден неоднократно заявлял об уважении и восхищении действиями Зеленского.

"Президент много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает, понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ", – сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Кирби подчеркнул, что Байден "твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии".

"Президент в частном порядке и публично выражал это уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми сталкиваются он и его сограждане", – добавил Кирби.