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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Байден неоднократно выражал восхищение лидерством Зеленского". Белый дом опроверг информацию The New York Times о "глубоком недоверии" к президенту Украины

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В Белом доме подчеркнули, что Байден "много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством Зеленского"
В Белом доме подчеркнули, что Байден "много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством Зеленского"
Фото: EPA

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским якобы есть недоверие.

Публикацию The New York Times, в которой говорилось об этом, прокомментировал 2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Текст его брифинга опубликован на сайте Белого дома. 

Колонка американского журналиста Томаса Фридмана от 1 августа, озаглавленная "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден", посвящена тому, что в период "косвенного конфликта с Россией" спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси не следует посещать Тайвань и "преднамеренно провоцировать Китай". По информации Фридмана, эта поездка была запланирована "вопреки желанию президента Байдена" и может привести к тому, что "США будут втянуты в непрямые конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно".

Значительная часть статьи посвящена тому, что эта поездка происходит на фоне российской агрессии в Украине, которую автор называет, в частности, "этой украинской войной". По словам Фридмана, официальные лица США "гораздо больше обеспокоены руководством Украины, чем показывают", а между Белым домом и президентом Украины "существует глубокое недоверие".

Отдельно Фридман подчеркивает, что в июле в Украине были уволены одновременно генпрокурор и глава СБУ, "что стало самой значительной перестановкой в правительстве Зеленского после начала российского вторжения в феврале", но в США не вышло ни одного репортажа, где объяснялось бы, почему это произошло. По мнению Фридмана, это значит, что США "как будто не хотят слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или выходки там можно увидеть, в то время как столько туда вложили". 

Однако на просьбу прокомментировать пассаж о "глубоком недоверии" Кирби напомнил, что Байден неоднократно заявлял об уважении и восхищении действиями Зеленского

"Президент много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает, понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ", – сказал представитель Совета нацбезопасности США. 

Кирби подчеркнул, что Байден "твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии".

"Президент в частном порядке и публично выражал это уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми сталкиваются он и его сограждане", – добавил Кирби.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Белый дом, Тайвань, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джон Кирби, The New York Times, Нэнси Пелоси, недоверие
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