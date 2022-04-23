Зеленский: На победу Украины должен работать каждый гражданин

Президент выразил уверенность, что оккупированные территории вернутся под контроль Украины.

"Но это зависит от того, насколько едиными мы все будем в противодействии русскому вторжению. Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов. Вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все полностью работают на победу. Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится", – сказал глава государства.

Он призвал украинцев за границей помогать стране, а всех, кто занимается "обычной экономической деятельностью", – делать все, чтобы это приносило Украине как можно больше пользы.

"Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь сделать оккупантам как можно больше проблем. ВСУ – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства. Единства всех украинцев, борющихся за жизнь и против смерти. Против российского нашествия", – сказал Зеленский.

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