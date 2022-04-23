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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На победу Украины должен работать каждый гражданин

Зеленский: При любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации
Зеленский: При любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев любыми возможными способами противостоять российским оккупантам и работать на оборону страны. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного вечером 22 апреля его пресс-службой.

Президент выразил уверенность, что оккупированные территории вернутся под контроль Украины.

"Но это зависит от того, насколько едиными мы все будем в противодействии русскому вторжению. Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов. Вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все полностью работают на победу. Но на победу также должен работать каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится", – сказал глава государства.

Он призвал украинцев за границей помогать стране, а всех, кто занимается "обычной экономической деятельностью", – делать все, чтобы это приносило Украине как можно больше пользы.

"Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь сделать оккупантам как можно больше проблем. ВСУ – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства. Единства всех украинцев, борющихся за жизнь и против смерти. Против российского нашествия", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

20 апреля президент сообщал, что от оккупантов освобождены уже 934 населенных пункта.

Теги: оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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