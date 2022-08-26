В США заявили, что Россия на ЗАЭС создала серьезный риск ядерного инцидента

Об этом 25 августа заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, ее цитирует CNN.

По словам Дженкинс, Россия "создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только населению и окружающей среде Украины, но и повлиять на соседние страны и все международное сообщество".

Представитель Госдепартамента США призвала Россию прекратить военные действия вокруг ЗАЭС.

Дженкинс отметила важность визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, чтобы проинспектировать объект.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС только через подконтрольную Украине территорию.

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