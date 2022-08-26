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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США заявили, что Россия на ЗАЭС создала серьезный риск ядерного инцидента

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Представитель Госдепартамента США призвала Россию прекратить военные действия вокруг ЗАЭС
Представитель Госдепартамента США призвала Россию прекратить военные действия вокруг ЗАЭС
Фото: Енергоатом / Facebook

Действия России на временно захваченной ее войсками Запорожской АЭС (ЗАЭС) повышают риск возможного выброса радиации.

Об этом 25 августа заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, ее цитирует CNN.

По словам Дженкинс, Россия "создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только населению и окружающей среде Украины, но и повлиять на соседние страны и все международное сообщество".

Представитель Госдепартамента США призвала Россию прекратить военные действия вокруг ЗАЭС.

Дженкинс отметила важность визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, чтобы проинспектировать объект.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС только через подконтрольную Украине территорию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в этом Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни.

25 августа дважды отключалась последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, в результате чего от сети отключились последние два работающих энергоблока станции. В МАГАТЭ заявили, что несмотря на то, что линию электропередач восстановили, все энергоблоки ЗАЭС остаются отключенными.

Теги: Россия, США, Украина, захват, Госдепартамент США, радиация, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, визит, российские оккупанты, Бонни Дженкинс
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