Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов – "Энергоатом"

Собственные потребности АЭС в электричестве сейчас обеспечиваются через Запорожскую ТЭС, но ни один из энергоблоков атомной станции не работает Фото: EPA

Как пояснили в компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, сегодня дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Еще три линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

"Отключение воздушной линии повлекло за собой изменения в работе ЗАЭС... В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", – сообщили в компании.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожары. В Энергодаре, а также, по данным СМИ, в Мелитопольском и Бердянском районах нет света.