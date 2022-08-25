Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов – "Энергоатом"

Как пояснили в компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, сегодня дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Еще три линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.
"Отключение воздушной линии повлекло за собой изменения в работе ЗАЭС... В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", – сообщили в компании.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожары. В Энергодаре, а также, по данным СМИ, в Мелитопольском и Бердянском районах нет света.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
Сейчас оккупанты продолжают стягивать технику на территорию станции.