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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов – "Энергоатом"

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Собственные потребности АЭС в электричестве сейчас обеспечиваются через Запорожскую ТЭС, но ни один из энергоблоков атомной станции не работает
Собственные потребности АЭС в электричестве сейчас обеспечиваются через Запорожскую ТЭС, но ни один из энергоблоков атомной станции не работает
Фото: EPA

25 августа дважды отключалась последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, в результате от сети отключились последние два работающих энергоблока станции. Об этом сообщила в Telegram компания "Энергоатом".

Как пояснили в компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, сегодня дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Еще три линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

"Отключение воздушной линии повлекло за собой изменения в работе ЗАЭС... В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", – сообщили в компании.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожары. В Энергодаре, а также, по данным СМИ, в Мелитопольском и Бердянском районах нет света.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

Сейчас оккупанты продолжают стягивать технику на территорию станции.

Теги: ядерная энергетика, пожар, электричество, атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Запорожская ТЭС, энергосистема
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