Из-за обстрелов в Энергодаре нет света и воды – мэр города

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", – написал он.
Местный ресурс "Энергодар сегодня" пишет, что в окрестностях города оккупанты подожгли лес, вследствие чего произошло короткое замыкание. По их информации, света нет также в Мелитопольском и Бердянском районах.
В то же время российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что Херсон и некоторые населенные пункты области также обесточены.
Энергодар находится под контролем российских военных с начала марта.
В начале августа оккупанты стали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа. Сейчас оккупанты продолжают стягивать технику на территорию станции.