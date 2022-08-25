Из-за обстрелов в Энергодаре нет света и воды – мэр города

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", – написал он.

Местный ресурс "Энергодар сегодня" пишет, что в окрестностях города оккупанты подожгли лес, вследствие чего произошло короткое замыкание. По их информации, света нет также в Мелитопольском и Бердянском районах.

В то же время российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что Херсон и некоторые населенные пункты области также обесточены.