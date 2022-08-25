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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в 60 метрах от реактора ЗАЭС разместили свои БТР – британская разведка

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Российские военные продолжают оккупацию Запорожской АЭС
Российские военные продолжают оккупацию Запорожской АЭС
Фото: EPA

Российские военные сохранили военное присутствие возле реакторов Запорожской атомной электростанции. Об этом 25 августа сообщила британская разведка.

Как говорится в обзоре, россияне продолжают оккупацию ЗАЭС, а любую военную деятельность Украины в районе станции готовятся использовать "с пропагандистской целью".

Остается риск для работы реактора, отметили разведчики. Он состоит в том, что может нарушиться система охлаждения или повредятся резервные линии электроснабжения либо работники станции, "выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки". 

Кроме того, оккупанты разместили свои БТР в 60 метрах от 5-го реактора. 

"Российские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", – написали разведчики. 


Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию. В организации ожидают, что визит миссии состоится в ближайшие дни

Теги: Россия, оккупация, разведка, боеприпасы, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, российские военные
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