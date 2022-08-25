Оккупанты в 60 метрах от реактора ЗАЭС разместили свои БТР – британская разведка

Как говорится в обзоре, россияне продолжают оккупацию ЗАЭС, а любую военную деятельность Украины в районе станции готовятся использовать "с пропагандистской целью".

Остается риск для работы реактора, отметили разведчики. Он состоит в том, что может нарушиться система охлаждения или повредятся резервные линии электроснабжения либо работники станции, "выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки".

Кроме того, оккупанты разместили свои БТР в 60 метрах от 5-го реактора.

"Российские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", – написали разведчики.

1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 25, 2022



