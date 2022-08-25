Оккупанты в 60 метрах от реактора ЗАЭС разместили свои БТР – британская разведка

Как говорится в обзоре, россияне продолжают оккупацию ЗАЭС, а любую военную деятельность Украины в районе станции готовятся использовать "с пропагандистской целью".
Остается риск для работы реактора, отметили разведчики. Он состоит в том, что может нарушиться система охлаждения или повредятся резервные линии электроснабжения либо работники станции, "выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки".
Кроме того, оккупанты разместили свои БТР в 60 метрах от 5-го реактора.
"Российские солдаты, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками", – написали разведчики.
1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 25, 2022
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию. В организации ожидают, что визит миссии состоится в ближайшие дни.