Все энергоблоки ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на то, что линию электропередачи восстановили – МАГАТЭ

В МАГАТЭ подчеркнули, что почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент Фото: EPA

"В результате отключения ЛЭП 750 кВ два действующих реакторных блока ЗАЭС были отключены от электросети, сработали их системы аварийной защиты, при этом все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть энергоблоков остались отключенными от сети и после восстановления линии электропередачи", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ заявили, что на момент публикации нет информации о прямой причине отключения электроэнергии, но в случае потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеет доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания. ЗАЭС также остается подключенной к линии 330 кВ от близлежащей ТЭС, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости.

В то же время в агентстве подчеркнули, что надежное внешнее электроснабжение от сети имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности.

"Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой", – заявил в связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По информации "Энергоатома", последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины сегодня дважды отключалась из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, в результате обстрелов российскими военными. Три другие линии связи были повреждены ранее во время обстрелов россиянами.

В результате отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме".

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в компании.