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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все энергоблоки ЗАЭС остаются отключенными, несмотря на то, что линию электропередачи восстановили – МАГАТЭ

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В МАГАТЭ подчеркнули, что почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент
В МАГАТЭ подчеркнули, что почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент
Фото: EPA

Все шесть энергоблоков оккупированной РФ Запорожской атомной станции не работают, несмотря на восстановление последней оставшейся в рабочем состоянии внешней линии электропередачи. Об этом сообщило вечером 25 августа Международное агентство по атомной энергии, ссылаясь на информацию, полученную от Украины.

"В результате отключения ЛЭП 750 кВ два действующих реакторных блока ЗАЭС были отключены от электросети, сработали их системы аварийной защиты, при этом все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть энергоблоков остались отключенными от сети и после восстановления линии электропередачи", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ заявили, что на момент публикации нет информации о прямой причине отключения электроэнергии, но в случае потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеет доступные дизель-генераторы для обеспечения резервного электропитания. ЗАЭС также остается подключенной к линии 330 кВ от близлежащей ТЭС, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости.

В то же время в агентстве подчеркнули, что надежное внешнее электроснабжение от сети имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности.

"Почти каждый день на ЗАЭС или вблизи нее происходит новый инцидент. Мы не можем позволить себе больше терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и защитой", – заявил в связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации "Энергоатома", последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины сегодня дважды отключалась из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, в результате обстрелов российскими военными. Три другие линии связи были повреждены ранее во время обстрелов россиянами. 

В результате отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме".

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в компании.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожарыВ Энергодаре, а также в Мелитопольском и Бердянском районах Запорожской области нет света. Херсонская область также была обесточена, электроснабжение постепенно восстанавливают, сообщили в Херсонской ОВА.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Запорожская ТЭС, Рафаэль Гросси, энергосистема
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