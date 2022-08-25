Часть больниц на оккупированной территории из-за обстрелов ЗАЭС осталась без энергоснабжения – Ляшко

Ляшко: Когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Из-за вражеских обстрелов Запорожской АЭС часть наших временно оккупированных больниц осталась без энергоснабжения и возможности нормально функционировать. Под угрозой оказалось самое ценное – жизнь людей, которые сегодня находятся в операционных, на аппаратах ИВЛ, в реанимациях на территории Херсонской и части Запорожской областей", – написал министр.

Ляшко добавил, что с начала полномасштабного вторжения Минздрав доставил в больницы 334 электрогенератора, поскольку, "когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему".