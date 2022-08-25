Часть больниц на оккупированной территории из-за обстрелов ЗАЭС осталась без энергоснабжения – Ляшко

"Из-за вражеских обстрелов Запорожской АЭС часть наших временно оккупированных больниц осталась без энергоснабжения и возможности нормально функционировать. Под угрозой оказалось самое ценное – жизнь людей, которые сегодня находятся в операционных, на аппаратах ИВЛ, в реанимациях на территории Херсонской и части Запорожской областей", – написал министр.
Ляшко добавил, что с начала полномасштабного вторжения Минздрав доставил в больницы 334 электрогенератора, поскольку, "когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему".
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожары. В Энергодаре, а также в Мелитопольском и Бердянском районах Запорожской области нет света. Херсонская область также была обесточена, электроснабжение постепенно восстанавливают, сообщили в Херсонской ОВА.
Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС сегодня дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Остальные были повреждены обстрелами. В результате отключились два последних энергоблока, которые продолжали работу, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме".