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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть больниц на оккупированной территории из-за обстрелов ЗАЭС осталась без энергоснабжения – Ляшко

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Ляшко: Когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему
Ляшко: Когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Часть больниц на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей осталась без энергоснабжения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Из-за вражеских обстрелов Запорожской АЭС часть наших временно оккупированных больниц осталась без энергоснабжения и возможности нормально функционировать. Под угрозой оказалось самое ценное – жизнь людей, которые сегодня находятся в операционных, на аппаратах ИВЛ, в реанимациях на территории Херсонской и части Запорожской областей", – написал министр.

Ляшко добавил, что с начала полномасштабного вторжения Минздрав доставил в больницы 334 электрогенератора, поскольку, "когда рядом с тобой террорист, нужно быть готовыми ко всему".

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/pfbid02i6qjzSwquXEz9YZzhy9jxGbV9bKJWP4hERSFi8N5LGLzzEB62T9pRsjfe1sRinUal

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа в окрестностях Энергодара, где расположена ЗАЭС, начались лесные пожарыВ Энергодаре, а также в Мелитопольском и Бердянском районах Запорожской области нет света. Херсонская область также была обесточена, электроснабжение постепенно восстанавливают, сообщили в Херсонской ОВА. 

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС сегодня дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Остальные были повреждены обстрелами. В результате отключились два последних энергоблока, которые продолжали работу, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме".

Теги: Херсонская область, Запорожская область, Запорожская АЭС, обстрелы, больницы, Виктор Ляшко
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