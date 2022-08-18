Медиков, которые работают в оккупации, не будут считать коллаборантами – Ляшко

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будут считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано, – это можно считать коллаборационизмом", – сказал Ляшко.

На вопрос, может ли украинский медик лечить оккупантов, министр ответил, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения оказывается медицинская помощь всем, кто туда доставляется.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда понятно, что это сотрудничество", – пояснил Ляшко.

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