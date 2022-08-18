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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медиков, которые работают в оккупации, не будут считать коллаборантами – Ляшко

Ляшко: Это не сотрудничество это выживание
Ляшко: Это не сотрудничество – это выживание
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Украинских медиков, которые работают на оккупированных Россией территориях, не будут считать коллаборантами. Об этом в опубликованном 18 августа интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения не будут считаться коллаборационизмом. Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано, – это можно считать коллаборационизмом", – сказал Ляшко.

На вопрос, может ли украинский медик лечить оккупантов, министр ответил, что Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения оказывается медицинская помощь всем, кто туда доставляется.

"Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество – это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов – тогда понятно, что это сотрудничество", – пояснил Ляшко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля Ляшко заявил, что российские оккупанты вывозят с территорий Украины, которые они временно заняли, дорогостоящее медицинское оборудование и препараты, закупленные украинским правительством.

9 июля в Минздраве Украины сообщили, что на оккупированных территориях продолжают работать более 400 больниц, а медикам начисляют зарплату.

Теги: Россия, Украина, медицина, оккупация, война России против Украины, медики, Минздрав, больницы, Виктор Ляшко, коллаборационизм
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