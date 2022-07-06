РФ вывозит с оккупированных территорий Украины лекарства с доказанной эффективностью и заменяет своими – Ляшко

Ляшко: У меня есть факты, что они забирали препараты, которые Украина поставляет в инсультные и инфарктные центры Фото: Виктор Ляшко / Facebook

РФ ни разу не открыла гуманитарный коридор, чтобы на оккупированные территории доставили лекарства, закупленные Украиной или полученные как гуманитарную помощь, а запасы препаратов, которые были завезены до оккупации заканчиваются, рассказал он. По его словам, речь в том числе о медикаментах, получаемых украинцами по программе "Доступные лекарства".

"Мы получаем постоянные сигналы, что есть проблема с доступом к лекарствам. А также есть сигналы о преступлениях против человечности и военных преступлениях, когда в действующих украинских больницах забирают дорогостоящее оборудование, забирают дорогостоящие лекарственные препараты и вывозят их с территории Украины на другую территорию. Куда – отследить невозможно", – сказал Ляшко.

Кроме того, по данным министра, РФ вывозит из клиник на оккупированных территориях лекарства, которые были закуплены за средства украинского бюджета, и заменяет их российскими препаратами.

"Страна-террорист нарушает и [Женевскую] конвенцию и просто человеческие какие-то отношения и забирает препараты с доказательной эффективностью. В частности, у меня есть факты, что они забирали препараты, которые Украина поставляет в инсультные и инфарктные центры для тромболизиса, и вывозили их на территорию РФ, а взамен пробуют поставлять [препараты] производства Российской Федерации, которые без доказательной базы и нигде в мире не используются, кроме страны-террориста", – сказал он.

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