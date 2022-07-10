На оккупированных территориях продолжают работать больше 400 больниц, медикам начисляют зарплату – Минздрав Украины

Замминистра Алексей Яременко подчеркнул, что Украина поддерживает медицинскую систему во временно оккупированных регионах и ежемесячно направляет медучреждениям деньги. С начала полномасштабной войны уже перечислено более 4 млрд грн.

По словам замминистра, медикам, работающим на временно оккупированных территориях, начисляется украинская заработная плата в размере не менее 20 тыс. грн для врача и 13,5 тыс – для медсестры.

"Там наши врачи, которые лечат наших украинских пациентов. И это наша принципиальная позиция – всегда поддерживать своих, где бы они ни были. Сегодня мы имеем связь с большинством медицинских учреждений, которые находятся в оккупации. Каждому, с кем такая связь установлена, ежемесячно перечисляется 1/12 от объема годовой суммы контракта по Программе медицинских гарантий", – сказал Яременко.

По данным пресс-службы Минздрава, только в Херсонской области с начала войны более 500 врачей "первички" внесли в электронную систему данные об обращениях 107 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщали, что российские оккупанты вывозят с территорий Украины, которые они временно заняли, дорогостоящее медицинское оборудование и препараты, закупленные украинским правительством.