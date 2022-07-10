На оккупированных территориях продолжают работать больше 400 больниц, медикам начисляют зарплату – Минздрав Украины

Замминистра Алексей Яременко подчеркнул, что Украина поддерживает медицинскую систему во временно оккупированных регионах и ежемесячно направляет медучреждениям деньги. С начала полномасштабной войны уже перечислено более 4 млрд грн.
По словам замминистра, медикам, работающим на временно оккупированных территориях, начисляется украинская заработная плата в размере не менее 20 тыс. грн для врача и 13,5 тыс – для медсестры.
"Там наши врачи, которые лечат наших украинских пациентов. И это наша принципиальная позиция – всегда поддерживать своих, где бы они ни были. Сегодня мы имеем связь с большинством медицинских учреждений, которые находятся в оккупации. Каждому, с кем такая связь установлена, ежемесячно перечисляется 1/12 от объема годовой суммы контракта по Программе медицинских гарантий", – сказал Яременко.
По данным пресс-службы Минздрава, только в Херсонской области с начала войны более 500 врачей "первички" внесли в электронную систему данные об обращениях 107 тыс. пациентов.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщали, что российские оккупанты вывозят с территорий Украины, которые они временно заняли, дорогостоящее медицинское оборудование и препараты, закупленные украинским правительством.
По состоянию на 25 июня российские оккупанты повредили обстрелами 628 медицинских учреждений в Украине и еще 118 разрушили так, что восстановить их невозможно, сообщали в Минздраве.
На восстановление разрушенных российским агрессором больниц нужно, по предварительным расчетам, 32 млрд грн, говорил Ляшко в мае.