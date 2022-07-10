ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях продолжают работать больше 400 больниц, медикам начисляют зарплату – Минздрав Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больницы на оккупированных территориях продолжают работать
Больницы на оккупированных территориях продолжают работать
Фото: notadoc.info (иллюстративное)

Более 400 больниц Украины сейчас находятся на временно оккупированных территориях. В них продолжают оказывать медицинскую помощь пациентам, медикам начисляют заработную плату, заявили 9 июля в пресс-службе Минздрава.

Замминистра Алексей Яременко подчеркнул, что Украина поддерживает медицинскую систему во временно оккупированных регионах и ежемесячно направляет медучреждениям деньги. С начала полномасштабной войны уже перечислено более 4 млрд грн. 

По словам замминистра, медикам, работающим на временно оккупированных территориях, начисляется украинская заработная плата в размере не менее 20 тыс. грн для врача и 13,5 тыс – для медсестры.

"Там наши врачи, которые лечат наших украинских пациентов. И это наша принципиальная позиция – всегда поддерживать своих, где бы они ни были. Сегодня мы имеем связь с большинством медицинских учреждений, которые находятся в оккупации. Каждому, с кем такая связь установлена, ежемесячно перечисляется 1/12 от объема годовой суммы контракта по Программе медицинских гарантий", – сказал Яременко.

По данным пресс-службы Минздрава, только в Херсонской области с начала войны более 500 врачей "первички" внесли в электронную систему данные об обращениях 107 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщали, что российские оккупанты вывозят с территорий Украины, которые они временно заняли, дорогостоящее медицинское оборудование и препараты, закупленные украинским правительством. 

Контекст:

По состоянию на 25 июня российские оккупанты повредили обстрелами 628 медицинских учреждений в Украине и еще 118 разрушили так, что восстановить их невозможно, сообщали в Минздраве. 

На восстановление разрушенных российским агрессором больниц нужно, по предварительным расчетам, 32 млрд грн, говорил Ляшко в мае. 

Теги: медицина, зарплата, оккупация, больница, война России против Украины, медики, Минздрав, больницы, врачи, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (245312)
2
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (120716)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (85945)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (69543)
5
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (49338)
6
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (36667)
7
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (33461)
8
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж (26183)
 
 
 
 