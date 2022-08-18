С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло как минимум 18 медработников, повреждено 906 лечебных учреждений – Ляшко

Ляшко: Иногда нам визуально выглядит так, что заведение можно восстановить, но когда приходят специалисты, то может быть совсем другая оценка Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны повреждено 906 учреждений здравоохранения, из них полностью разрушено 123 – это то, что уже восстановлению не подлежит. На остальных объектах будет работать комиссия и, возможно, количество разрушенных увеличится. Потому что иногда нам визуально выглядит так, что заведение можно восстановить, но когда уже приходят специалисты на территорию заведения, то может быть совсем другая оценка. Плюс, не со всей территории Украины мы можем получить информацию, потому что нет доступа, чтобы реально посмотреть и оценить. В качестве примера привожу Мариуполь: по предположениям мы понимаем степень повреждения учреждений здравоохранения, не оценив, потому что не было доступа на территорию", – отметил министр.

По его словам, были обстреляны или повреждены осколками 87 машин скорой помощи. Они выведены из строя.

"И 241 скорую оккупанты забрали, мы не знаем, в каком они состоянии. Кроме того, 47 аптек полностью разрушены, это по большей части частные объекты. Повреждено 505 аптек – некоторые из них возобновили работу, некоторые нет. Касательно медицинских работников, у нас 18 убитых гражданских медицинских работников, это без количества тех, кто был мобилизован в Вооруженные силы Украины и работает или в Медицинских силах ВСУ, или как военнослужащий с автоматом в руках. И 59 гражданских медиков сейчас имеют сложные ранения и проходят лечение", – подчеркнул Ляшко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)