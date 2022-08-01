Вследствие войны России против Украины погибли уже 18 медиков – Ляшко

"Сегодня Россия в очередной раз обстреляла Николаев, есть разрушения в городской больнице скорой медицинской помощи, которую я недавно посещал и общался с ее героическим коллективом. К счастью, никто из работников и пациентов не пострадал", – написал Ляшко.

Как сообщил Ляшко, с 24 февраля 18 гражданских медицинских работников погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, 56 получили сложные ранения.

Кроме того, по его словам, 87 автомобилей скорой помощи были расстреляны оккупантами, еще 241 авто они захватили.