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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные медики в мобильном госпитале в прифронтовом городе провели уникальную операцию по удалению почки – Минобороны

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Операцию провели в мобильном госпитале
Операцию провели в мобильном госпитале
Фото: ЕРА (архив)

Украинские военные медики на прошлой неделе впервые провели в мобильном госпитале в прифронтовом городе лапараскопическую операцию по удалению почки раненому военнослужащему. Об этом 26 мая на брифинге в Киеве заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть хорошие новости, которыми можем гордиться. Это о наших медицинских силах ВСУ. На прошлой неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые выполнена современная лапароскопическая операция – удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. В мобильном госпитале провели уже две такие операции и спасли жизни наших воинов", – сказала Маляр. 

По словам чиновницы, эти раненые уже самостоятельно ходят по палате. 

"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Мы должны гордиться украинской военной медициной, которая сегодня первой сталкивается с очень сложными вызовами, успешно их преодолевает и фактически становится примером для военных врачей во всем мире", – добавила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: раненые, хирургия, Минобороны, госпиталь, Анна Маляр, война России против Украины, медики, операция
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