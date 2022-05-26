Украинские военные медики в мобильном госпитале в прифронтовом городе провели уникальную операцию по удалению почки – Минобороны

"У нас есть хорошие новости, которыми можем гордиться. Это о наших медицинских силах ВСУ. На прошлой неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые выполнена современная лапароскопическая операция – удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. В мобильном госпитале провели уже две такие операции и спасли жизни наших воинов", – сказала Маляр.

По словам чиновницы, эти раненые уже самостоятельно ходят по палате.

"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Мы должны гордиться украинской военной медициной, которая сегодня первой сталкивается с очень сложными вызовами, успешно их преодолевает и фактически становится примером для военных врачей во всем мире", – добавила она.

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