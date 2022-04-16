В "Феофании" прооперировали 20-летнего военнослужащего: из сердца извлекли пулю, с которой он два дня шел к своим

"Парню чудом удалось сбежать из российского плена и уцелеть после допросов, пыток и обстрелов оккупантами автомобиля, на котором он спасался со своим сослуживцами. Два дня Владимир по лесу добирался до своих. Как станет известно позже, он шел с пулей в сердце и пневмогемотораксом. И дошел", – рассказали в Минздраве.

Воину 20 лет. Где и когда он получил ранение, не сказано, но говорится, что первую медицинскую помощь ему оказали в Малине Житомирской области. Потом его доставили в Житомирскую областную больницу, там провели обследование и обнаружили инородный предмет в сердце. Гордиенко направили в "Феофанию".

"Тут после дообследования врачи обнаружили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок. Такое ранение могло привести к сквозному отверстию в сердце, или обломок мог мигрировать и спровоцировать инсульт или потерю конечности. Сложная операция продлилась пять часов и прошла успешно. Врачи оперировали на работающем сердце с помощью специальных стабилизаторов. Через несколько часов после оперативного вмешательства Владимир уже говорил, а на следующий день – ходил", – отметили в министерстве.

Гордиенко, согласно релизу, уже выписан из больницы.

"Минздрав благодарит каждого медицинского работника Украины, который при сегодняшних реалиях продолжает спасать жизнь. Вы – надежный тыл, вы – ангелы – хранители жизни, вы – наша мощь и устойчивость", – добавили авторы сообщения.