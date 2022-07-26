Украинские медики получат 10 тыс. ноутбуков от французского правительства – Минцифры

Техника уже в пути в учреждения здравоохранения Украины.

"Наши врачи ежедневно под обстрелами спасают сотни украинцев — как гражданских, так и военных. Поэтому для их полноценной работы сейчас очень важно обеспечить каждого врача скоростным интернетом и персональным компьютером. Благодаря технике ежедневная работа медиков станет еще эффективнее и проще в общении с пациентами онлайн", – говорится в сообщении.

Ноутбуки распределили по коммунальным учреждениям здравоохранения всех регионов пропорционально потребностям, а также дополнительно – в учреждения национального уровня и ведомственные учреждения Минобороны и МВД.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил минэкономики Франции за поддержку.



