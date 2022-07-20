Еще шесть французских установок Caesar для ВСУ уже следуют в Украину – глава МИД Франции

Она отметила, что 12 таких гаубиц Украина уже получила до этого.

По словам Колонны, Франция решила не сообщать обо всей военной помощи и оставить эту информацию для партнеров.

Контекст:

О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства президент Франции Эммануэль Макрон сообщал 22 апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные.

30 мая Колонна во время визита в Киев анонсировала дополнительные поставки САУ Caesar, об их количестве не сообщалось.

16 июня во время визита в Киев Макрон заявил, что его страна передаст Украине еще шесть установок Caesar.