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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еще шесть французских установок Caesar для ВСУ уже следуют в Украину – глава МИД Франции

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Колонна сообщила, что Франция уже передала Украине 12 установок Caesar
Колонна сообщила, что Франция уже передала Украине 12 установок Caesar
Фото: EPA

Еще шесть французских гаубиц Caesar уже следуют в Украину. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 19 июля, выступая перед комитетом по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции, пишет Le Point.

Она отметила, что 12 таких гаубиц Украина уже получила до этого.

По словам Колонны, Франция решила не сообщать обо всей военной помощи и оставить эту информацию для партнеров. 

Контекст:

О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства президент Франции Эммануэль Макрон сообщал 22 апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. 

30 мая Колонна во время визита в Киев анонсировала дополнительные поставки САУ Caesar, об их количестве не сообщалось.

16 июня во время визита в Киев Макрон заявил, что его страна передаст Украине еще шесть установок Caesar.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, Франция, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Катрин Колонна
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