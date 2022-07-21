На портале "Дія" теперь можно заказать дубликаты ряда документов

В "Дії" можно оформить повторную выдачу документов о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации брака, о расторжении брака Фото: thedigital.gov.ua

Раньше, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды сходить в отделение государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС): чтобы заполнить заявление, а на следующий день – чтобы забрать документ.

Теперь украинцы могут подать заявление на портале "Дія" и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпоштою" на дом.

На портале можно заказать дубликат свидетельства или выписку: о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации брака, о расторжении брака.

Для этого нужно авторизоваться на портале "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Справки и выписки". Затем необходимо выбрать нужный документ, проверить данные о заявителе, указать, для кого нужен документ и причину повторной выдачи, а также место рождения, данные о родителях и выбрать способ получения документа. Затем останется только оплатить услугу.