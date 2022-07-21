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На портале "Дія" теперь можно заказать дубликаты ряда документов

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В "Дії" можно оформить повторную выдачу документов о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации брака, о расторжении брака
В "Дії" можно оформить повторную выдачу документов о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации брака, о расторжении брака
Фото: thedigital.gov.ua

На портале "Дія" теперь доступна услуга заказа дубликата ряда документов, выдаваемых органами Государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegram.

Раньше, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды сходить в отделение государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС): чтобы заполнить заявление, а на следующий день – чтобы забрать документ.

Теперь украинцы могут подать заявление на портале "Дія" и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпоштою" на дом.

На портале можно заказать дубликат свидетельства или выписку: о рождении, о смерти, об изменении имени, о регистрации брака, о расторжении брака.

Для этого нужно авторизоваться на портале "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Справки и выписки". Затем необходимо выбрать нужный документ, проверить данные о заявителе, указать, для кого нужен документ и причину повторной выдачи, а также место рождения, данные о родителях и выбрать способ получения документа. Затем останется только оплатить услугу.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

По состоянию на начало 2022 года на портале были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко". Число пользователей "Дії" превысило 13 млн

В августе прошлого года "Дія" получила награды за лучшие мобильное приложение и интерфейс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, документы, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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