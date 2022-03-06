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В приложении "Дія" появилось приложение "Дія TV"

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение
Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение
Фото: depositphotos.com

В приложении государственных услуг "Дія" появилась функция "Дія TV". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

"Украинское телевидение теперь в "Дії"! Чтобы не позволить оккупантам блокировать наше телевидение и сеять ложь, вместе со стриминговым сервисом MEGOGO запускаем онлайн-трансляцию украинских телеканалов в приложении "Дія" – "Дія TV". Благодаря ему украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время", – проинформировали в министерстве.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение и выбрать в разделе "Услуги" "Дія TV". Трансляция начнется автоматически.

"Новая услуга уже доступна пользователям IOS и Android. Сейчас "Дія TV" транслирует марафон единства "Мы сильны вместе", к которому присоединились ведущие украинские телеканалы. Со временем появятся детский контент, развлекательные и информационные программы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/1097578814366636/

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: телевидение, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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