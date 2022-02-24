ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Дії" пока будут недоступны некоторые документы – Федоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры
Федоров: Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры
Фото: depositphotos.com

В приложении "Дія" пока будут недоступны некоторые документы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 24 февраля.

"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно в "Дії" не будут доступны некоторые документы и услуги. Все это делается в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно. Держимся!" – заявил он.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, война, российская агрессия, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наталья Кличко: Молюсь за свою семью и всех людей, проживающих ужасную реальность, созданную больным сознанием "братского" народа
Наталья Кличко: Молюсь за свою семью и всех людей, проживающих ужасную реальность, созданную больным сознанием "братского" народа
Блогер Птушкин: Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну
Блогер Птушкин: Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну
"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины
"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины
Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной
Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной
"Нет войне". 74-летняя Ротару отреагировала на вторжение России в Украину
"Нет войне". 74-летняя Ротару отреагировала на вторжение России в Украину
"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам
"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам
Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!
Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины
Проживающая в РФ дочь Сумской Паперная в соцсети отреагировала на нападение России на Украину
Проживающая в РФ дочь Сумской Паперная в соцсети отреагировала на нападение России на Украину
"Мы люди верующие, верим в армию". Бизнесмен Корогодский заявил, что остается в Украине
"Мы люди верующие, верим в армию". Бизнесмен Корогодский заявил, что остается в Украине
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (537126)
2
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (94967)
3
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (45689)
4
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (45631)
5
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса (39420)
6
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык (36234)
7
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу (28864)
8
Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения (27356)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS