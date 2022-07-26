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Как тебе такое, Илон Маск? Терминалы Starlink вопреки рекомендациям SpaceX протестировали в Украине на скорости 130 км/ч. Видео

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Starlink отлично показал себя на скорости 130 км\ч
Starlink отлично показал себя на скорости 130 км\ч
Фото: Fedorov / Telegram

Команда Министерства цифровой трансформации Украины провела эксперимент и убедилась, что интернет от Starlink работает "на ходу" не хуже, чем в стационарном положении. Об этом сообщил 25 июля в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

В Украине более 12 тыс. терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Война – время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, что позволяет терминалу работать в дороге на скорости 130 км/ч", – отметил Федоров.

Министр отметил, что результаты тестирования передавались компании SpaceX.

Экспериментаторы пояснили, что благодаря терминалам Starlink интернет, как планируется, должен появиться на железной дороге. Это означает, что в поезде можно будет смотреть видео, слушать музыку и быть на связи с близкими – при условии, если Sarlink сможет работать на ходу.

"Команда Илона Маска не рекомендует использовать терминалы во время движения. Но в этом видео мы докажем, что это все-таки возможно. И покажем, как это работает", – заявили они.

ВИДЕО
Видео: Міністерство цифрової трансформації України

Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в пути, команда Минцифры прибегла к таким приемам:

  • использовала автомобильный инвертор для питания терминала;
  • отключила механизм позиционирования антенны и зафиксировала горизонтальное положение;
  • применила обычную автомобильную шину как платформу для размещения антенны;
  • разработала скрипты для автоматических тестов на скорость и определения стабильности соединения;
  • отслеживала через GoPro, какие препятствия влияли на соединение.

Организаторы эксперимента отметили, что более чем удовлетворены показателями: медианная скорость загрузки составила 102 мбит/с, стабильность соединения – 93,5%.

starlink_test_screen
Скриншот: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Терминалы Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022-го, ежедневно у Starlink в Украине было  около 150 тыс. активных пользователей.

9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Теги: интернет, Украина, автомобили, спутник, SpaceX, ВСУ, Илон Маск, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Starlink, эксперимент, тестирование, Минцифры
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