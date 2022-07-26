Как тебе такое, Илон Маск? Терминалы Starlink вопреки рекомендациям SpaceX протестировали в Украине на скорости 130 км/ч. Видео

В Украине более 12 тыс. терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Война – время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, что позволяет терминалу работать в дороге на скорости 130 км/ч", – отметил Федоров.

Министр отметил, что результаты тестирования передавались компании SpaceX.

Экспериментаторы пояснили, что благодаря терминалам Starlink интернет, как планируется, должен появиться на железной дороге. Это означает, что в поезде можно будет смотреть видео, слушать музыку и быть на связи с близкими – при условии, если Sarlink сможет работать на ходу.

"Команда Илона Маска не рекомендует использовать терминалы во время движения. Но в этом видео мы докажем, что это все-таки возможно. И покажем, как это работает", – заявили они.

ВИДЕО

Видео: Міністерство цифрової трансформації України

Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в пути, команда Минцифры прибегла к таким приемам:

использовала автомобильный инвертор для питания терминала;

отключила механизм позиционирования антенны и зафиксировала горизонтальное положение;

применила обычную автомобильную шину как платформу для размещения антенны;

разработала скрипты для автоматических тестов на скорость и определения стабильности соединения;

отслеживала через GoPro, какие препятствия влияли на соединение.

Организаторы эксперимента отметили, что более чем удовлетворены показателями: медианная скорость загрузки составила 102 мбит/с, стабильность соединения – 93,5%.

Скриншот: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube