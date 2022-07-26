Как тебе такое, Илон Маск? Терминалы Starlink вопреки рекомендациям SpaceX протестировали в Украине на скорости 130 км/ч. Видео

В Украине более 12 тыс. терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Война – время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, что позволяет терминалу работать в дороге на скорости 130 км/ч", – отметил Федоров.
Министр отметил, что результаты тестирования передавались компании SpaceX.
Экспериментаторы пояснили, что благодаря терминалам Starlink интернет, как планируется, должен появиться на железной дороге. Это означает, что в поезде можно будет смотреть видео, слушать музыку и быть на связи с близкими – при условии, если Sarlink сможет работать на ходу.
"Команда Илона Маска не рекомендует использовать терминалы во время движения. Но в этом видео мы докажем, что это все-таки возможно. И покажем, как это работает", – заявили они.
Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в пути, команда Минцифры прибегла к таким приемам:
Организаторы эксперимента отметили, что более чем удовлетворены показателями: медианная скорость загрузки составила 102 мбит/с, стабильность соединения – 93,5%.
Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
26 февраля 2022 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
Терминалы Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022-го, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.
9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.