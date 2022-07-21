Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК

"Французские эксперты были в числе первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", – отметил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский.

Лаборатория ДНК, переданная французской стороной, предназначена для оперативного выявления и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.

Представители Национальной жандармерии Франции провели обучение 10 украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.