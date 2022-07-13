На период военного положения военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные – МВД

Бондаренко уточнил, что образцы ДНК отбираются у представителей тех профессий, среди которых имеются наибольшие потери из-за агрессии РФ.

Он объяснил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только тогда, когда есть необходимость провести экспертизу.

"Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших в результате вооруженной агрессии. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы, как, например, в городе Часов Яр”, – сказал замминистра.

С принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека есть два вида такой регистрации – обязательная и добровольная. Обязательная – для военных и правоохранителей – осуществляется на средства государства. А добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.