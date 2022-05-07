Запорожские медики и спасатели получили бронежилеты от группы "Метинвест"

Силантьев отметил, что на своем опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защиты.
"Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании "Метинвест", от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать 20 бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвертого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", – отметил он.
"Эта защита легкая и качественная, а раньше приходилось уклоняться от вражеских пуль в тяжелых и неповоротливых жилетах", – отметил военнослужащий с позывным Леший.
В конце апреля первым бронежилеты от "Метинвеста" Силантьев привез спасателям – бригаде, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль". Также партию бронежилетов от него получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек.
"Метинвест" передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.