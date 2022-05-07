Запорожские медики и спасатели получили бронежилеты от группы "Метинвест"

Денис Силантьев: Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Силантьев отметил, что на своем опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защиты.

"Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании "Метинвест", от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать 20 бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвертого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", – отметил он.

"Эта защита легкая и качественная, а раньше приходилось уклоняться от вражеских пуль в тяжелых и неповоротливых жилетах", – отметил военнослужащий с позывным Леший.