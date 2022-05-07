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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожские медики и спасатели получили бронежилеты от группы "Метинвест"

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Денис Силантьев: Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам
Денис Силантьев: Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Олимпийский призер по плаванию, а сейчас украинский волонтер Денис Силантьев передал военным и медикам очередную партию бронежилетов, приобретенных группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Первыми 10 бронежилетов получили военные медики, которые вывозят раненых из горячих точек. Еще 10 – бойцы ГСЧС Запорожской области. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Силантьев отметил, что на своем опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защиты.

"Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании "Метинвест", от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать 20 бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвертого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", – отметил он.

"Эта защита легкая и качественная, а раньше приходилось уклоняться от вражеских пуль в тяжелых и неповоротливых жилетах", – отметил военнослужащий с позывным Леший.

Контекст:

В конце апреля первым бронежилеты от "Метинвеста" Силантьев привез спасателям – бригаде, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль". Также партию бронежилетов от него получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек.

"Метинвест" передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

Теги: ГСЧС, Метинвест, бронежилеты, Денис Силантьев, спасатели, война России против Украины, военнослужащий
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