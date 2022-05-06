"Метинвест" Ахметова передал военным очередную партию бронежилетов

"Эти бронежилеты — полностью отечественного производства: пластины изготовлены на заводах "Метинвест", сами бронежилеты сделаны в Украине. Это очередной шаг помощи компании "Метинвест" и наших акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского Вооруженным силам Украины", – рассказал Рыженков.

Он уточнил, что пластины – высокого уровня защиты: они выдерживают попадание калибров 7,62 и 5,45, а также защищают от пуль повышенной пробиваемости. Всего компания, по его словам, передаст стали на 90 тысяч бронежилетов. Производство пластин на предприятиях "Метинвеста", по словам руководителя, достигло двух тысяч в неделю – этого хватает на тысячу бронежилетов – и в компании планируют повысить это количество в несколько раз.

"Мы уже наладили производство бронепластин для порядка тысячи бронежилетов в неделю. Дальше будем наращивать производство до нескольких тысяч в неделю и передавать их военным. Технологию производства нам пришлось разработать, так как исторически предприятия не занимались выплавкой бронестали. Но теперь мы можем производить бронесталь на многих наших предприятиях, производство не сконцентрировано на каком-то одном заводе", – поделился Рыженков.

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