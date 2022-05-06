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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" Ахметова передал военным очередную партию бронежилетов

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Пластины бронежилетов выдерживают попадание калибров 7,62 и 5,45, а также защищают от пуль повышенной пробиваемости
Пластины бронежилетов выдерживают попадание калибров 7,62 и 5,45, а также защищают от пуль повышенной пробиваемости
Фото: metinvest-smc.com

Украинские военные получили новую партию бронежилетов от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Генеральный директор компании Юрий Рыженков передал их 46-й бригаде ДШВ, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"Эти бронежилеты — полностью отечественного производства: пластины изготовлены на заводах "Метинвест", сами бронежилеты сделаны в Украине. Это очередной шаг помощи компании "Метинвест" и наших акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского Вооруженным силам Украины", – рассказал Рыженков.

Он уточнил, что пластины – высокого уровня защиты: они выдерживают попадание калибров 7,62 и 5,45, а также защищают от пуль повышенной пробиваемости. Всего компания, по его словам, передаст стали на 90 тысяч бронежилетов. Производство пластин на предприятиях "Метинвеста", по словам руководителя, достигло двух тысяч в неделю – этого хватает на тысячу бронежилетов – и в компании планируют повысить это количество в несколько раз.

"Мы уже наладили производство бронепластин для порядка тысячи бронежилетов в неделю. Дальше будем наращивать производство до нескольких тысяч в неделю и передавать их военным. Технологию производства нам пришлось разработать, так как исторически предприятия не занимались выплавкой бронестали. Но теперь мы можем производить бронесталь на многих наших предприятиях, производство не сконцентрировано на каком-то одном заводе", – поделился Рыженков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского за 70 дней войны направил 1,2 млрд грн на помощь Украине и украинцам. Компания закупает продукты питания для граждан, предоставляет средства защиты для украинской армии и ТрО – 100 тысяч бронежилетов, каски, аптечки, а также помогает местным властям возводить укрепления и обустраивать бомбоубежища. Компания закупила и передала украинским больницам лекарств на сумму более 50 млн грн и передала военным больше 100 единиц разной техники.

Теги: военные, Метинвест, бронежилеты, война России против Украины, Юрий Рыженков
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