Кулеба: Каждый хотел "надрать задницу" России, но, кроме Украины, никто не отважился

Кулеба: Причина того, почему так много людей в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, очень проста – потому что Украина не боится России Фото: ЕРА

"Не на этом этапе. Причина того, почему так много людей в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, очень проста – потому что Украина не боится России. А они – да. Каждый хотел "надрать задницу" России, но никто не отважился", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина была вынуждена себя защищать перед агрессором, потому что у нее "не осталось другого выбора".

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