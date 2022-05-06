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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Каждый хотел "надрать задницу" России, но, кроме Украины, никто не отважился

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Кулеба: Причина того, почему так много людей в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, очень проста потому что Украина не боится России
Кулеба: Причина того, почему так много людей в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, очень проста – потому что Украина не боится России
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 5 мая интервью телекомпании Sky News заявил, что не верит в возможность введения войск НАТО на территорию Украины.

"Не на этом этапе. Причина того, почему так много людей в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, очень проста – потому что Украина не боится России. А они – да. Каждый хотел "надрать задницу" России, но никто не отважился", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина была вынуждена себя защищать перед агрессором, потому что у нее "не осталось другого выбора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

Теги: Россия, Украина, НАТО, война, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, войска
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