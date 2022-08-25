МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями. Она может приехать до 5 сентября – СМИ

По их данным, участники миссии получат нестандартно широкие для организации полномочия. В группу войдут не только специалисты по ядерному топливу, но и эксперты по комплексной безопасности атомных станций.
Такой состав, по мнению журналистов, говорит о намерениях МАГАТЭ проанализировать последствия обстрелов и, возможно, использовать результат обследования для определения виновников.
Ранее агентство заявляло, что хочет только убедиться в том, что запасы радиоактивного урана на ЗАЭС не похищены во время войны, говорится в сообщении.
По информации Bloomberg, 24 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил детали миссии с представителями "Росатома". Группа, вероятно, проедет через Украину, а в районе Энергодара переправится через Днепр.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС только через подконтрольную Украине территорию.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни.