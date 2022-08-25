МАГАТЭ готовится отправить на ЗАЭС группу с особыми полномочиями. Она может приехать до 5 сентября – СМИ

Миссия проедет через Украину, а в районе Энергодара переправится через Днепр – источник Bloomberg Фото: ЕРА

По их данным, участники миссии получат нестандартно широкие для организации полномочия. В группу войдут не только специалисты по ядерному топливу, но и эксперты по комплексной безопасности атомных станций.

Такой состав, по мнению журналистов, говорит о намерениях МАГАТЭ проанализировать последствия обстрелов и, возможно, использовать результат обследования для определения виновников.

Ранее агентство заявляло, что хочет только убедиться в том, что запасы радиоактивного урана на ЗАЭС не похищены во время войны, говорится в сообщении.

По информации Bloomberg, 24 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил детали миссии с представителями "Росатома". Группа, вероятно, проедет через Украину, а в районе Энергодара переправится через Днепр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС только через подконтрольную Украине территорию.