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Россия будет нести ответственность за любой инцидент на ЗАЭС – зампостпреда Франции при ООН

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Присутствие российских войск на ЗАЭС повышает риск ядерной катастрофы, отметила Эстиваль-Бродхерст
Присутствие российских войск на ЗАЭС повышает риск ядерной катастрофы, отметила Эстиваль-Бродхерст
Фото: Енергоатом / Facebook

Ответственность за инциденты на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет нести в первую очередь РФ.

Об этом 24 августа в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявила заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст.

Заседание транслировалось на YouTube-канале ООН.

По словам Эстиваль-Бродхерст, присутствие российских войск на ЗАЭС "повышает риск ядерной катастрофы".

"Напоминаем о нашем призыве к выводу российских войск. Ответственность за любой инцидент будет лежать в первую очередь на России. Необходимо, чтобы МАГАТЭ безотлагательно направила миссию экспертов на место", – отметила зампостпреда Франции при ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн на заседании Совбеза ООН отметил, что Россия, войска которой захватили ЗАЭС, поставила весь мир на грань радиационной катастрофы

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, Франция, ООН, захват, катастрофа, Совет Безопасности ООН, миссия, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, визит, заседание, российские оккупанты
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