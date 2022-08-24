Россия будет нести ответственность за любой инцидент на ЗАЭС – зампостпреда Франции при ООН

Об этом 24 августа в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявила заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст.

Заседание транслировалось на YouTube-канале ООН.

По словам Эстиваль-Бродхерст, присутствие российских войск на ЗАЭС "повышает риск ядерной катастрофы".

"Напоминаем о нашем призыве к выводу российских войск. Ответственность за любой инцидент будет лежать в первую очередь на России. Необходимо, чтобы МАГАТЭ безотлагательно направила миссию экспертов на место", – отметила зампостпреда Франции при ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн на заседании Совбеза ООН отметил, что Россия, войска которой захватили ЗАЭС, поставила весь мир на грань радиационной катастрофы.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни.

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