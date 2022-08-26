Руководство Запорожской области обсудило план эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

В администрации утверждают, что уже отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности – "доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах".
В ОВА отметили, что областная власть продолжает отрабатывать детали, связанные с организацией оповещения населения и точками сбора в случае эвакуации.
"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности из-за действий российских захватчиков не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Все и все должны работать как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения", – заявил глава ОВА Александр Старух.
Он пообещал, что власти позаботятся о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории региона.
"Сейчас разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет учесть все возможности и препятствия для эвакуации гражданских", – добавили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работал.