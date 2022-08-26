Руководство Запорожской области обсудило план эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС в результате действий оккупантов 25 августа впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети Фото: EPA

В администрации утверждают, что уже отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности – "доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах".

В ОВА отметили, что областная власть продолжает отрабатывать детали, связанные с организацией оповещения населения и точками сбора в случае эвакуации.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности из-за действий российских захватчиков не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Все и все должны работать как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения", – заявил глава ОВА Александр Старух.

Он пообещал, что власти позаботятся о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории региона.

"Сейчас разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет учесть все возможности и препятствия для эвакуации гражданских", – добавили в ОВА.

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