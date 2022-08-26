Оккупанты с марта арестовали 26 сотрудников ЗАЭС. Их обвиняют в передаче ВСУ данных о передвижении российской техники

Также в Росгвардии заявили, что задержан "нарушитель пропускного режима", который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

Таким образом, власти РФ подтвердили, что на территории ЗАЭС находится боевая техника, хотя еще на прошлой неделе утверждали обратное. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 18 августа, что минобороны РФ готово представить МАГАТЭ фотоснимки высокого разрешения, чтобы доказать, что российские оккупанты не размещают технику на ЗАЭС.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул в Telegram, что никаких нарушений украинского законодательства или международного права работники АЭС не допускают, в то время как задержание сотрудников ЗАЭС является нарушение принципов ядерной безопасности.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды отвечающей за объект", – отметил он.

Омбудсмен призвал генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции.