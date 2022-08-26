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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с марта арестовали 26 сотрудников ЗАЭС. Их обвиняют в передаче ВСУ данных о передвижении российской техники

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Россияне заявили о задержании сотрудников Запорожской АЭС
Россияне заявили о задержании сотрудников Запорожской АЭС
Фото: rosguard.gov.ru

С марта российские оккупационные силы задержали 26 сотрудников Запорожской атомной электростанции, которая расположена во временно оккупированном Энергодаре, по обвинению в передаче данных о передвижении российской военной техники по территории станции. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Росгвардии.

Также в Росгвардии заявили, что задержан "нарушитель пропускного режима", который передавал координаты передвижения колонн российской техники.

Таким образом, власти РФ подтвердили, что на территории ЗАЭС находится боевая техника, хотя еще на прошлой неделе утверждали обратное. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 18 августа, что минобороны РФ готово представить МАГАТЭ фотоснимки высокого разрешения, чтобы доказать, что российские оккупанты не размещают технику на ЗАЭС.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул в Telegram, что никаких нарушений украинского законодательства или международного права работники АЭС не допускают, в то время как задержание сотрудников ЗАЭС является нарушение принципов ядерной безопасности.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды отвечающей за объект", – отметил он.

Омбудсмен призвал генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял в марте, что персонал АЭС подвергается пыткам, сотрудники станции истощены физически и психологически.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью остановлена.

Теги: Запорожье, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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