Министр энергетики Украины призвал МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЕС

Запорожская АЭС в оккупации, и работает под контролем российских военных с 4 марта Фото: Енергоатом / Facebook

"Российские оккупационные войска обстрелами территории вокруг ЗАЭС спровоцировали изменения в стабильности станции. Впервые в истории ЗАЭС была полностью отключена от сети", – написал Галущенко.

Он отметил, в этот раз украинские профессиональные энергетики обезопасили мир от "возможных катастрофических последствиях". Но, как заявил Галущенко, присутствие возле станции российских военных – это "постоянный триггер возможной ядерной катастрофы", ведь их шаги нельзя "предвидеть".

"Хочу еще раз обратиться к мировому сообществу: совместная миссия МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС должна иметь мандат для исследования не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и внешних компонентов безопасности, в первую очередь тех, которые касаются оружия и его применения российскими военными на территории станции и возле нее", – заявил министр.

По его словам, немедленная деоккупация и демилитаризация ЗАЭС – единственный путь, чтобы Европа "могла спокойно спать и не бояться ядерных облаков в своем небе".