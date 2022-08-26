Министр энергетики Украины призвал МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЕС

"Российские оккупационные войска обстрелами территории вокруг ЗАЭС спровоцировали изменения в стабильности станции. Впервые в истории ЗАЭС была полностью отключена от сети", – написал Галущенко.
Он отметил, в этот раз украинские профессиональные энергетики обезопасили мир от "возможных катастрофических последствиях". Но, как заявил Галущенко, присутствие возле станции российских военных – это "постоянный триггер возможной ядерной катастрофы", ведь их шаги нельзя "предвидеть".
"Хочу еще раз обратиться к мировому сообществу: совместная миссия МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС должна иметь мандат для исследования не только норм обеспечения ядерной безопасности, но и внешних компонентов безопасности, в первую очередь тех, которые касаются оружия и его применения российскими военными на территории станции и возле нее", – заявил министр.
По его словам, немедленная деоккупация и демилитаризация ЗАЭС – единственный путь, чтобы Европа "могла спокойно спать и не бояться ядерных облаков в своем небе".
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работал.