Спутник зафиксировал пожары и дым возле ЗАЭС – СМИ

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Planet Labs и Европейским космическим агентством, которые опубликовал CNN.
На них также видны очаги возгорания.
Так, на снимках, сделанных спутником 24 августа в 10.39, 11.30 и 11.35 зафиксирован увеличивающийся к югу от ЗАЭС огонь и дым над северной частью комплекса.
На снимках за 24 августа, которые обнародовали "Схемы" (проект "Радіо Свобода"), видны очаги возгорания в лесу недалеко от ЗАЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, находящейся вблизи атомной электростанции.
25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
В Запорожской ОВА 25 августа состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.