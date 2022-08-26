Спутник зафиксировал пожары и дым возле ЗАЭС – СМИ

Ни один энергоблок ЗАЭС по состоянию на вечер 25 августа не работал Фото: Схеми: корупція в деталях – RFERL / Facebook

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Planet Labs и Европейским космическим агентством, которые опубликовал CNN.

На них также видны очаги возгорания.

Так, на снимках, сделанных спутником 24 августа в 10.39, 11.30 и 11.35 зафиксирован увеличивающийся к югу от ЗАЭС огонь и дым над северной частью комплекса.

На снимках за 24 августа, которые обнародовали "Схемы" (проект "Радіо Свобода"), видны очаги возгорания в лесу недалеко от ЗАЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, находящейся вблизи атомной электростанции.

25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работал.

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