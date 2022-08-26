ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутник зафиксировал пожары и дым возле ЗАЭС – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ни один энергоблок ЗАЭС по состоянию на вечер 25 августа не работал
Ни один энергоблок ЗАЭС по состоянию на вечер 25 августа не работал
Фото: Схеми: корупція в деталях – RFERL / Facebook

Возле захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре Запорожской области зафиксировано задымление.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные Planet Labs и Европейским космическим агентством, которые опубликовал CNN.

На них также видны очаги возгорания.

Так, на снимках, сделанных спутником 24 августа в 10.39, 11.30 и 11.35 зафиксирован увеличивающийся к югу от ЗАЭС огонь и дым над северной частью комплекса.

На снимках за 24 августа, которые обнародовали "Схемы" (проект "Радіо Свобода"), видны очаги возгорания в лесу недалеко от ЗАЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, находящейся вблизи атомной электростанции.

25 августа из-за пожаров на складах с золой Запорожской ТЭС возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи были повреждены российскими обстрелами раньше. Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети, сообщили в "Энергоатоме". Позднее ЛЭП восстановили, но ни один энергоблок по состоянию на вечер 25 августа не работал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

В Запорожской ОВА 25 августа состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, пожар, захват, Запорожская область, спутник, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, задымление, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (272338)
2
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65986)
3
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (34798)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (28441)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (23996)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (22608)
7
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (22109)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21682)
 
 
 
 