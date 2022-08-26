"Укрэнерго" восстановило две линии на ЗАЭС, которые были повреждены в результате обстрелов

"Благодаря этому сейчас обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, расположенных на площадке ЗАЭС", – говорится в сообщении.
В ближайшее время электрики восстановят еще одну магистральную линию, отметила пресс-служба, что должно "повысить безопасность работы электростанции".
Сейчас энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе сети ENTSO-E, отметили в НЭК, добавив, что потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована, а работа энергосистемы сбалансирована.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.