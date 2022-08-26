"Укрэнерго" восстановило две линии на ЗАЭС, которые были повреждены в результате обстрелов

"Благодаря этому сейчас обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, расположенных на площадке ЗАЭС", – говорится в сообщении.

В ближайшее время электрики восстановят еще одну магистральную линию, отметила пресс-служба, что должно "повысить безопасность работы электростанции".

Сейчас энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе сети ENTSO-E, отметили в НЭК, добавив, что потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована, а работа энергосистемы сбалансирована.