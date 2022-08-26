Запорожская АЭС по-прежнему полностью отключена, два энергоблока готовят к подключению – “Энергоатом”

В “Энергоатоме” отметили, что собственные нужды станции в электроснабжении “обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины“.



“Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети”, - говорится в сообщении.

В “Энергоатоме” отмечают, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.