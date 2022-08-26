ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожская АЭС по-прежнему полностью отключена, два энергоблока готовят к подключению – “Энергоатом”

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС остается отключенной от энергосети
Запорожская АЭС остается отключенной от энергосети
Фото: ЕРА

По состоянию на 9.00 26 августа все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции отключены от энергосети Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК “Энергоатом” в Telegram.

В “Энергоатоме” отметили, что собственные нужды станции в электроснабжении “обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины“.

“Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети”, - говорится в сообщении.

В “Энергоатоме” отмечают, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.



Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Теги: Россия, Украина, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, безопасность, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
  Арестович намекнул, что хочет жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович намекнул, что хочет жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (281395)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (71966)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (66224)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (29413)
5
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (29207)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (26381)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (25411)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21865)
 
 
 
 