Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской электросети – "Энергоатом"

В 14.04 один из остановленных 25 августа энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности, отметили в пресс-службе.
"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы", – говорится в сообщении.
В то же время бригады "Укрэнерго" восстановили работу двух магистральных линий и работают над восстановлением третьей. Благодаря этому обеспечено "стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива", которые расположены на площадке ЗАЭС, отметили в пресс-службе энергетической компании.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.