Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской электросети – "Энергоатом"

Один из остановленных 25 августа энергоблоков ЗАЭС подключили к энергосети Украины Фото: Енергоатом / Telegram

В 14.04 один из остановленных 25 августа энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности, отметили в пресс-службе.

"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы", – говорится в сообщении.

В то же время бригады "Укрэнерго" восстановили работу двух магистральных линий и работают над восстановлением третьей. Благодаря этому обеспечено "стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива", которые расположены на площадке ЗАЭС, отметили в пресс-службе энергетической компании.