В Евросоюзе ситуацию на Запорожской АЭС считают "крайне тревожной"

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередач и полное подключение к украинской электросети", – написал он.

Боррель также призвал "наконец" разрешить попасть на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме, сообщил 26 августа "Энергоатом".