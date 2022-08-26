ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Евросоюзе ситуацию на Запорожской АЭС считают "крайне тревожной"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель призвал пустить на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ
Боррель призвал пустить на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ
Фото: ЕРА

России, чьи военные захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области, следует способствовать ремонту поврежденных линий электропередач. Об этом верховный представитель по внешней политике Европейского союза Жозеп Боррель заявил 26 августа в Twitter.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередач и полное подключение к украинской электросети", – написал он.

Боррель также призвал "наконец" разрешить попасть на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме, сообщил 26 августа "Энергоатом".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Жозеп Боррель, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (114888)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (38828)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (34956)
4
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (34296)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30875)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (30264)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26651)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (19210)
 
 
 
 