В Евросоюзе ситуацию на Запорожской АЭС считают "крайне тревожной"

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередач и полное подключение к украинской электросети", – написал он.
Боррель также призвал "наконец" разрешить попасть на ЗАЭС экспертам МАГАТЭ.
Situation around #ZaporizhzhiaNuclearPowerPlant remains extremely concerning.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2022
Russia must ensure unhindered repair of damaged power lines and full reconnection to the Ukrainian electricity grid. @iaeaorg experts must finally be allowed to travel to the facility.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме, сообщил 26 августа "Энергоатом".