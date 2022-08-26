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Отмена европейской реформы тарифообразования для облэнерго усложнит послевоенное возобновление сетей – эксперт

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Владимир Бужан: С 2021 года стимулирующее тарифообразование было введено для операторов системы распределения электроэнергии. Это было правильное решение
Владимир Бужан: С 2021 года стимулирующее тарифообразование было введено для операторов системы распределения электроэнергии. Это было правильное решение
Фото: Volodymyr Buzhan / Facebook

Отмена европейской методики тарифообразования для облэнерго, сегодня обеспечивающего условия для модернизации и развития электросетей, не позволит обеспечить послевоенное восстановление украинской инфраструктуры. Об этом заявил в Facebook Владимир Бужан, эксперт Центра экономического восстановления.

"С 2021 года стимулирующее тарифообразование было введено для операторов системы распределения электроэнергии. Это было правильное решение, которое позволило планировать расширенные инвестиционные программы и улучшать качество поставки энергии. Именно это решение и заложило фундамент для развития электросетей, которые обеспечат спрос на растущую экономику", – заявил Бужан.

Он подчеркнул, что в период войны стимулирующее тарифообразование стало источником средств для ремонтов после боевых действий и значительно возросших операционных расходов, поскольку заложенный тариф не мог предусмотреть войну. В частности, в Киевской области восстановление сетей после деоккупации стоило около 300 млн.

Эксперт прогнозирует, что Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Херсонская области будут нуждаться в аналогичных операционных расходах. Однако он отметил, что сейчас активно обсуждается вопрос отмены стимулирующего тарифообразования.

"Отмена тарифа, кроме шага назад в реформировании рынка, приведет к ситуации, в которой будет чрезвычайно сложно обеспечить восстановление сетей и развитие новых после завершения войны (для подключения нового бизнеса). Причиной этому является высокий уровень инфляции и девальвация национальной валюты, значительно увеличившие цену оборудования и материалов, а также сокращение потребления почти на 30%, что привело к еще меньшему объему средств на рынке, при растущих операционных расходах", – подчеркнул Бужан.

https://www.facebook.com/VolodymyrBuzhan/posts/pfbid02EBN7pKczx51dr8GRfdB1bx3R1NXiUZeJyddDrfyJcdDErnKgZHaB4MJgbatqppyil

Контекст:

Общественный союз "Умные электросети" 18 августа призвал власти обеспечить возможность для облэнерго оперативно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий линии электропередачи и готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону.

Авторы обращения отметили, что до полномасштабного вторжения России износ электросетей в Украине достигал от 50% до 70%. В 2021 году было внедрено RAB-регулирование, которое позволило начать обновление сетей по всей Украине, эта программа была рассчитана на 13 лет, но уже через год началась война.

В условиях высокой инфляции и снижения объемов распределения электроэнергии до 30% RAB-тариф стал единственным реальным источником для закупки материалов, ремонтов, выплаты зарплат работникам операторов систем распределения, подчеркнули в организации.

Теги: экономика, тарифы, электроэнергия, реформа, RAB-тариф
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