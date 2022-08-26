Отмена европейской реформы тарифообразования для облэнерго усложнит послевоенное возобновление сетей – эксперт

Владимир Бужан: С 2021 года стимулирующее тарифообразование было введено для операторов системы распределения электроэнергии. Это было правильное решение Фото: Volodymyr Buzhan / Facebook

"С 2021 года стимулирующее тарифообразование было введено для операторов системы распределения электроэнергии. Это было правильное решение, которое позволило планировать расширенные инвестиционные программы и улучшать качество поставки энергии. Именно это решение и заложило фундамент для развития электросетей, которые обеспечат спрос на растущую экономику", – заявил Бужан.

Он подчеркнул, что в период войны стимулирующее тарифообразование стало источником средств для ремонтов после боевых действий и значительно возросших операционных расходов, поскольку заложенный тариф не мог предусмотреть войну. В частности, в Киевской области восстановление сетей после деоккупации стоило около 300 млн.

Эксперт прогнозирует, что Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Херсонская области будут нуждаться в аналогичных операционных расходах. Однако он отметил, что сейчас активно обсуждается вопрос отмены стимулирующего тарифообразования.

"Отмена тарифа, кроме шага назад в реформировании рынка, приведет к ситуации, в которой будет чрезвычайно сложно обеспечить восстановление сетей и развитие новых после завершения войны (для подключения нового бизнеса). Причиной этому является высокий уровень инфляции и девальвация национальной валюты, значительно увеличившие цену оборудования и материалов, а также сокращение потребления почти на 30%, что привело к еще меньшему объему средств на рынке, при растущих операционных расходах", – подчеркнул Бужан.