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Германия не снимет санкции против России, даже если будут протесты немцев из-за роста цен на электроэнергию – глава МИД

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ФРГ будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно", пообещала Бербок
ФРГ будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно", пообещала Бербок
Фото: EPA

Германия не будет снимать санкции против России из-за ее войны против Украины, даже если жители ФРГ будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

Об этом 31 августа в ходе выступления на конференции Forum 2000 в Праге (Чехия) сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы ни думали мои немецкие избиратели", – сказала Бербок.

Она не исключила, что демократическим политикам в ФРГ будут бросать вызов в связи с наступлением зимы.

"Люди будут выходить на улицы и говорить: "Мы не можем заплатить за электроэнергию". А я скажу: "Да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами". Но я не хочу говорить: "Ладно, тогда мы прекращаем санкции против России". Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", – отметила глава МИД Германии.

По словам Бербок, "это еще одна часть войны – гибридная война".

"Ее стратегия состоит в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы... Нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", – подчеркнула Бербок.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/752787039329149/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, пакет санкций ЕС против России никогда не исчерпается.  

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, протесты, цены, ФРГ, электроэнергия, МИД Германии, гибридная война, Европа, война России против Украины, ограничения, конференция, Анналена Бербок, ЕС
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