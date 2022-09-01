Германия не снимет санкции против России, даже если будут протесты немцев из-за роста цен на электроэнергию – глава МИД

Об этом 31 августа в ходе выступления на конференции Forum 2000 в Праге (Чехия) сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы ни думали мои немецкие избиратели", – сказала Бербок.

Она не исключила, что демократическим политикам в ФРГ будут бросать вызов в связи с наступлением зимы.

"Люди будут выходить на улицы и говорить: "Мы не можем заплатить за электроэнергию". А я скажу: "Да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами". Но я не хочу говорить: "Ладно, тогда мы прекращаем санкции против России". Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", – отметила глава МИД Германии.

По словам Бербок, "это еще одна часть войны – гибридная война".

"Ее стратегия состоит в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы... Нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", – подчеркнула Бербок.