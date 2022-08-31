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Пакет санкций ЕС против России никогда не исчерпается – Боррель

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Россия более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий, отметил Боррель
Россия более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий, отметил Боррель
Фото: EPA

Пакет санкций Европейского союза против России является "самым полным, мощным пакетом ограничительных мер", который когда-либо принимали в ЕС, и направлен он на критические сектора экономики РФ и технологический сектор.

Об этом в интервью, опубликованном 30 августа на сайте "Радіо Свобода", сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк спросил Борреля, можно ли исключить, что этой зимой будут новые санкции против РФ, исчерпался ли пакет санкций ЕС.

"Нет, он никогда не исчерпается, – ответил Боррель. – Вы знаете, это дело государств-членов, чтобы положить еще больше предложений на стол для обсуждения".

Россия, по словам европейского дипломата, более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий.

"Новые нефтяные и газовые месторождения не могут быть разработаны без нашей технической поддержки", – подчеркнул Боррель.

По мнению президента Украины Владимир Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

Кроме того, 30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, вторжение, технологии, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, интервью, Рикард Йозвяк, Жозеп Боррель, ЕС
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