Пакет санкций ЕС против России никогда не исчерпается – Боррель

Россия более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий, отметил Боррель Фото: EPA

Об этом в интервью, опубликованном 30 августа на сайте "Радіо Свобода", сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк спросил Борреля, можно ли исключить, что этой зимой будут новые санкции против РФ, исчерпался ли пакет санкций ЕС.

"Нет, он никогда не исчерпается, – ответил Боррель. – Вы знаете, это дело государств-членов, чтобы положить еще больше предложений на стол для обсуждения".

Россия, по словам европейского дипломата, более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий.

"Новые нефтяные и газовые месторождения не могут быть разработаны без нашей технической поддержки", – подчеркнул Боррель.

По мнению президента Украины Владимир Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.