Россия избежала экономического коллапса, но спад уже начался – CNN

Как отметили авторы материала, через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия застряла в истощающей войне, "которую не ожидала", а ее экономика начинает падать и, вероятно, "столкнется с длительным периодом стагнации из-за западных санкций".
Но пока, на первый взгляд, мало что изменилось, за исключением нескольких пустых витрин, заявил CNN бывший министром экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, исход западного бизнеса и волна за волной карательных западных санкций оказывают влияние на экономику РФ, "но не так, как многие ожидали".
Как считает Нечаев, России помогло то, что "у Кремля было восемь лет на подготовку" после того, как Запад ввел санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Например, "выход Mastercard, Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что у Центрального банка была своя альтернативная система платежей", отметил Нечаев. Также с 2014 года многие западные бренды в России под давлением правительства локализовали некоторые или все свои цепочки поставок.
Другая причина, которая помогает российской экономике держаться во время санкции, – рост цен на энергоносители. Как пишет CNN со ссылкой на Международное энергетическое агентство, доходы России от продажи нефти и газа в Европу с марта по июль этого года удвоились по сравнению со средним показателем за последние годы, и это несмотря на сокращение объемов поставок, в частности газа на 75%.
Экспорт нефти остался на прошлом уровне, отмечается в статье, из-за того, что Россия нашла новые рынки в Азии. Ситуация может измениться в декабре, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Эксперты считают, что тогда может образоваться по 2 млн баррелей "лишней" нефти в день. Но, по их мнению, их также потом могут продавать в страны Азии.
В то же время уровень жизни простых россиян падает, отметил Нечаев. Если измерять уровень жизни реальными доходами, страна отстала на 10 лет, добавил бывший министр экономики.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.