Россия избежала экономического коллапса, но спад уже начался – CNN

Как отметили авторы материала, через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия застряла в истощающей войне, "которую не ожидала", а ее экономика начинает падать и, вероятно, "столкнется с длительным периодом стагнации из-за западных санкций".

Но пока, на первый взгляд, мало что изменилось, за исключением нескольких пустых витрин, заявил CNN бывший министром экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, исход западного бизнеса и волна за волной карательных западных санкций оказывают влияние на экономику РФ, "но не так, как многие ожидали".

Как считает Нечаев, России помогло то, что "у Кремля было восемь лет на подготовку" после того, как Запад ввел санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Например, "выход Mastercard, Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что у Центрального банка была своя альтернативная система платежей", отметил Нечаев. Также с 2014 года многие западные бренды в России под давлением правительства локализовали некоторые или все свои цепочки поставок.

Другая причина, которая помогает российской экономике держаться во время санкции, – рост цен на энергоносители. Как пишет CNN со ссылкой на Международное энергетическое агентство, доходы России от продажи нефти и газа в Европу с марта по июль этого года удвоились по сравнению со средним показателем за последние годы, и это несмотря на сокращение объемов поставок, в частности газа на 75%.

Экспорт нефти остался на прошлом уровне, отмечается в статье, из-за того, что Россия нашла новые рынки в Азии. Ситуация может измениться в декабре, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Эксперты считают, что тогда может образоваться по 2 млн баррелей "лишней" нефти в день. Но, по их мнению, их также потом могут продавать в страны Азии.

В то же время уровень жизни простых россиян падает, отметил Нечаев. Если измерять уровень жизни реальными доходами, страна отстала на 10 лет, добавил бывший министр экономики.