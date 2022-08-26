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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России

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В Норвегии санкции против России учли в законодательстве
В Норвегии санкции против России учли в законодательстве
Фото: ЕРА

26 августа вступило в силу решение Норвегии присоединиться к санкциям против России, седьмой пакет которых Европейский союз одобрил 21 июля. Об этом проинформировал сегодня сайт МИД Норвегии.

"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", – говорится в сообщении.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что ее страна действует совместно с ЕС, "чтобы сохранить давление на российское правительство и указанных членов российской элиты".

"Эти санкции – необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", – подчеркнула дипломат.

В МИД Норвегии напомнили, что в списке санкций Евросоюза, утвержденных 21 июля, – 54 физических и 10 юридических лиц, в том числе "Сбербанк".

"В настоящее время список включает более 1200 физических и более 100 юридических лиц", – подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Норвегия не является членом Евросоюза.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, МИД, санкции, Норвегия, экономика, нападение, вторжение, Европейский союз, законодательство, дипломаты, ограничения, Евросоюз, ЕС
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