Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России

В Норвегии санкции против России учли в законодательстве Фото: ЕРА

"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", – говорится в сообщении.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что ее страна действует совместно с ЕС, "чтобы сохранить давление на российское правительство и указанных членов российской элиты".

"Эти санкции – необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", – подчеркнула дипломат.

В МИД Норвегии напомнили, что в списке санкций Евросоюза, утвержденных 21 июля, – 54 физических и 10 юридических лиц, в том числе "Сбербанк".

"В настоящее время список включает более 1200 физических и более 100 юридических лиц", – подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Норвегия не является членом Евросоюза.